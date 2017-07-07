Движение на Военно-Грузинской дороге восстановлено после схода оползня

ТБИЛИСИ, 7 июл — РИА Новости. Движение на 54-м километре Военно-Грузинской дороги восстановлено после схода оползня, сообщила в пятницу пресс-служба департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Ранее в пятницу департамент дорог сообщил, что в результате сильного дождя на 54-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, около села Гврито, сошла горная масса земли объемом около 150 кубометров, в результате чего дорога оказалась перекрыта.

"На 54-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (около села Гврито) восстановлено двустороннее автомобильное движение", — говорится в сообщении.

Через КПП "Верхний Ларс" на этой трассе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. В среду вечером из-за ухудшения погоды на Военно-Грузинской дороге были введены ограничения для большегрузов и автобусов. В пятницу ночью движение на Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали было закрыто полностью.