Липецкие семьи–"долгожители" удостоены медалей "За любовь и верность"

ЛИПЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Олег Королев вручил тридцати супружеским парам, состоящим в браке более 25 лет (13 из них- "золотые юбиляры", прожившие в браке 50 лет и более) медали "За любовь и верность", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Церемония награждения лучших семей региона состоялась в пятницу в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля", — пояснил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что награды получили семьи преподавателей, водителей, медицинских работников, работников культуры, инженеров и работников агропромышленного комплекса.

"Есть ценности, на которых держится весь мир и все общество. Одной из них является культ семьи. Его возрождение — одна из главных задач власти и общества. Ваш бесценный опыт сохранения незыблемых семейных и человеческих ценностей, который позволил вам прожить вместе долгие годы несмотря ни на какие трудности, обязательно нужно передавать молодежи", — сказал глава администрации Липецкой области Олег Королев, обращаясь к награжденным.

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