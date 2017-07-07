Орешкин прокомментировал назначение Подгузова гендиректором "Почты России"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высоко оценил работу Николая Подгузова в должности заместителя министра и уверен, что он достигнет успеха на посту главы "Почты России".

В пятницу Подгузов был назначен генеральным директором "Почты России", на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. Подгузову сейчас 43 года, пост замглавы Минэкономразвития он занял в сентябре 2013 года.

"Назначение Николая Подгузова на пост главы "Почты России" — хорошее решение. Это профессионал высокого класса", — сказал Орешкин журналистам.

Он напомнил, что на посту замминистра экономического развития в сферу деятельности Подгузова входили вопросы развития инфраструктуры, аудит крупных государственных компаний, разработка принципов регулирования тарифов, финансово-банковская деятельность, а также реализация долгосрочных программ и стратегий развития. "Очевидно, что на новом месте работы будет необходим новый курс, четкая проработка стратегии предприятия на длительный срок", — считает Орешкин.

По мнению министра, опыт, полученный Подгузовым в Минэкономразвития, будет ценен и на новом месте работы. "Назначение Николая Подгузова подтверждает, что министерство остается главной кузницей кадров — надеемся на то, что он достигнет успеха, как и другие выходцы из министерства", — добавил Орешкин.

Подгузов стал не единственным замглавы Минэкономразвития, получившим руководящую должность в государственных компаниях. В прошлом году первый замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев возглавил госкорпорацию "Росатом".