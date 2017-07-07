США
7.077 июля15:14МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Ингосстрах" получил 783 заявления от пострадавших при урагане в Москве

Сюжет:
Разгул стихии в московском регионе (106)
14:5407.07.2017
(обновлено: 14:57 07.07.2017)
0360
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей ВедяшкинПоследствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017. Архивное фотоПоследствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Ингосстрах" получил 783 заявления на сумму более 90 миллионов рублей от пострадавших от урагана, прошедшего в Москве и Подмосковье 29 мая, следует из комментария директора по связям с общественностью страховщика Карена Асояна для РИА Новости.

Дождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Москву на выходных придет "осень"
Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган, пострадали около 200 человек. Число погибших от разгула стихии в Москве достигло 12 человек, в Подмосковье от урагана погибли 6 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

"В связи с майским ураганом в "Ингосстрах" поступило 737 заявлений от частных клиентов. Из них 665 заявлений связано с каско, по оценкам экспертов сумма возмещения по ним составит более 56,7 миллиона рублей. Еще 72 убытка с оценочной суммой возмещения более 4,5 миллиона рублей заявлены по страхованию имущества физических лиц. Убытки заявили и 46 корпоративных клиентов, выплаты по ним составят почти 31 миллион рублей", — заявил Асоян.

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
У москвичей началась "летняя депрессия" из-за погоды, считают психологи
По словам Асояна, по 550 убыткам по каско страхователям уже выданы направления на ремонт. "149 автомобилей уже отремонтировано, 190 находятся на дефектовке – определяются затраты на их ремонт. По 17 убыткам произведены выплаты на общую сумму свыше 670 тысяч рублей, по 26 убыткам подготовлены калькуляции на выплаты. 11 автомобилей пойдут под списание, оценка их повреждений завершена и уже начались выплаты: по четырем из них произведена выплата на сумму 884,6 тысячи рублей", — уточнил он.

По 54 страховым случаям по страхованию имущества физических лиц уже произведены выплаты на общую сумму около 3,3 миллиона рублей, по остальным убыткам ведется работа, добавил Асоян.

"После урагана 29 мая, по оценкам экспертов, пострадало около двух тысяч автомобилей. В "Ингосстрах" обратились владельцы примерно трети всех поврежденных машин. Это ожидаемо, поскольку "Ингосстрах" – лидер рынка в сегменте автострахования. По нашей оценке, ущерб от урагана в Москве и Подмосковье можно считать рекордным", — заключил он.

Последствия урагана в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетер в столице повалил тысячи деревьев.Сломанное ураганом дерево на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Ветер в столице повалил тысячи деревьев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Ветром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкПоваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Перейти в фотобанк
Поваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПогибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Погибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
© РИА Новости / Яна БурмистроваПерейти в фотобанкИз-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
Перейти в фотобанк
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСиноптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена