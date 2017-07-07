"Ингосстрах" получил 783 заявления от пострадавших при урагане в Москве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Ингосстрах" получил 783 заявления на сумму более 90 миллионов рублей от пострадавших от урагана, прошедшего в Москве и Подмосковье 29 мая, следует из комментария директора по связям с общественностью страховщика Карена Асояна для РИА Новости.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган, пострадали около 200 человек. Число погибших от разгула стихии в Москве достигло 12 человек, в Подмосковье от урагана погибли 6 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

"В связи с майским ураганом в "Ингосстрах" поступило 737 заявлений от частных клиентов. Из них 665 заявлений связано с каско, по оценкам экспертов сумма возмещения по ним составит более 56,7 миллиона рублей. Еще 72 убытка с оценочной суммой возмещения более 4,5 миллиона рублей заявлены по страхованию имущества физических лиц. Убытки заявили и 46 корпоративных клиентов, выплаты по ним составят почти 31 миллион рублей", — заявил Асоян.

По словам Асояна, по 550 убыткам по каско страхователям уже выданы направления на ремонт. "149 автомобилей уже отремонтировано, 190 находятся на дефектовке – определяются затраты на их ремонт. По 17 убыткам произведены выплаты на общую сумму свыше 670 тысяч рублей, по 26 убыткам подготовлены калькуляции на выплаты. 11 автомобилей пойдут под списание, оценка их повреждений завершена и уже начались выплаты: по четырем из них произведена выплата на сумму 884,6 тысячи рублей", — уточнил он.

По 54 страховым случаям по страхованию имущества физических лиц уже произведены выплаты на общую сумму около 3,3 миллиона рублей, по остальным убыткам ведется работа, добавил Асоян.

"После урагана 29 мая, по оценкам экспертов, пострадало около двух тысяч автомобилей. В "Ингосстрах" обратились владельцы примерно трети всех поврежденных машин. Это ожидаемо, поскольку "Ингосстрах" – лидер рынка в сегменте автострахования. По нашей оценке, ущерб от урагана в Москве и Подмосковье можно считать рекордным", — заключил он.