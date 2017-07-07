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Общество

Эксперты оценили последствия перехода регионов на прямое управление школами

14:4807.07.2017
(обновлено: 14:56 07.07.2017)
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© Fotolia / AlexbrylovhkШкола. Архивное фотоШкола. Архивное фото
© Fotolia / Alexbrylovhk

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Передача регионам управления образовательными организациям решит проблемы с финансированием и низкой эффективностью расходования средств, считают опрошенные РИА Новости эксперты Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова.

Ученики во время занятий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила передать функцию учредительства образовательных организаций дошкольного, школьного и средне-профессионального образования регионам. В интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума министр рассказала, что системе образования РФ необходимо "огосударствление" на новом технологическом уровне для контроля за финансированием образовательных организаций.

Позднее Васильева заявила, что управление образовательными организациями может быть передано регионам в течение ближайших трех лет, в пилотном проекте заявилось более 10 субъектов РФ, еще четыре региона уже реализовали эту модель через разные формы. Она пояснила, что сейчас управление школами отдано на муниципальный уровень.

"Предлагаемая в нашей стране реформа школьного образования нацелена на централизацию управления и способна обеспечить решение как минимум двух системных проблем: нехватки финансирования и низкой эффективности расходования средств", — сказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Максим Соколов.

Школьники на занятиях. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По его словам, за счет предлагаемой централизации выделяемых средств из федерального бюджета регионы смогут повысить объем финансирования школ и обеспечить прозрачность расходования в рамках программно-целевых методов планирования, установив набор конкретных контрольных показателей.

Он отметил, что в настоящее время регионы также обладают широким набором инструментов для работы с частными инвесторами, что способно обеспечить активизацию государственно-частного партнерства, в том числе и на муниципальном уровне.

"Данный механизм, представленный в единичных муниципальных проектах или муниципальных программах, должен найти организационную поддержку на региональном уровне", — сказал Соколов.

Как сегодня устроена система

Начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Плеханова Аюрика Батуева пояснила, что школьная система сегодня устроена таким образом, что субсидия, выделяемая на одного ученика, может расходоваться лишь на осуществление самого учебного процесса, то есть на заработную плату учителей, покупку учебников и так далее.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"При этом на образовательную организацию возлагаются все остальные финансовые затраты, в том числе такие статьи расходов, как ремонт и закупка оборудования. Школы, находящиеся в муниципальном ведомстве, зачастую не в состоянии решить подобные задачи и нуждаются в централизованных механизмах, а том числе частно-государственного партнерства", — сказала Батуева.

Она добавила, что помимо финансовой составляющей важен фактор равномерности развития образовательной системы и выстраивания единой государственной вертикали в этой области. "К примеру, оказалась очень эффективной практика создания предуниверсариев – школ, которые входят в структуру вузов и, следовательно, находятся в подчинении Министерства образования и науки РФ", — пояснила она.

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