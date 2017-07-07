Челябинские власти помогут девочке, чья семья погибла в ДТП в Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут помощь шестилетней девочке, которая получила травмы в четверг в крупном ДТП в Башкирии, где погибла ее семья – родители, брат и сестра, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Как информировала ГИБДД по Башкирии, авария произошла в Белорецком районе региона около полуночи (22.00 мск). При столкновении автомобиля Renault Logan с "Газелью" погибли пять человек: водитель легковушки и три его пассажира, среди которых двое детей, и водитель "Газели".

Как уточняют челябинские власти, за рулем Renault находился 40-летний житель Магнитогорска, вместе с ним ехали 36-летняя супруга и трое детей: 14-летний сын и дочери 4 и 6 лет. "Газелью" управлял 28-летний житель Магнитогорска. После ДТП шестилетняя девочка госпитализирована с различными травмами, в реанимационном отделении с травмами находится пассажир грузовика.

"Губернатор области Борис Дубровский дал поручение министру здравоохранения региона при необходимости подключиться к оказанию всего комплекса необходимой медицинской помощи шестилетней девочке, пострадавшей вместе с семьей в ДТП на трассе в Башкирии", — говорится в сообщении.

Также губернатор поручил своему заместителю Олегу Климову разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, уточняется в сообщении.

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