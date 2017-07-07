Глава ПФР рассказал о возможных последствиях повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов выразил сомнение, что повышение пенсионного возраста сократит трансферт из федерального бюджета, такое мнение он выразил в беседе с журналистами в кулуарах заседания общественного совета проекта "Старшее поколение".

Ранее "Известия" сообщали, что согласно расчетам научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, повышение пенсионного возраста в России до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно позволит сэкономить бюджету 1,7 триллиона рублей.

"Говорить о том, что повышение (пенсионного) возраста сократит трансферт вот так в лоб — нет. Повышение возраста дает определенный эффект, поскольку количество пенсионеров и количество работающих несколько изменяется. Но мы считаем, что в первую очередь речь должна идти о повышении пенсии в данном случае. В любом случае, это эксперты. Мы эти расчеты рассмотрим, проверим и будем дальше обсуждать", — сказал Дроздов.

Он пояснил, что трансферт включает в себя не только пенсионное обеспечение, но также материнский капитал и иные выплаты.

"У нас нет таких оценок, что это вдвое уменьшит трансферт. Потому что трансферт — это льготы, в первую очередь, которые даны законодательно", — сказал глава ПФР.