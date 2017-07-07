МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила строительство теплотрассы в Рубцовске Алтайского края, которая позволит осуществлять теплоснабжение почти всего города от Южной тепловой станции, сообщает СГК.

"Трубопровод соединил два теплосетевых контура Рубцовска — южный и северный. Теплотрасса, протяженность которой составляет 2,3 километра, позволит отапливать практически весь город от одного теплоисточника — Южной тепловой станции", — отмечается в сообщении.

Теплоснабжением Рубцовска Сибирская генерирующая компания занимается на основании аренды части теплового комплекса с августа 2016 года. С конца июня 2017 года компания обслуживает объекты в рамках концессионного соглашения на 15 лет — с 2017 по 2032 годы. За данный период в инфраструктуру теплоснабжения планируется инвестировать свыше 2 миллиардов рублей с учетом НДС.

Большая часть предназначена для реконструкции основного теплоисточника — Южной тепловой станции. Планируется также провести ряд работ на двенадцати малых котельных. Остальная часть средств будет направлена на реконструкцию теплосетевого комплекса — строительство и техперевооружение.

В части техперевооружения теплосетей в настоящий момент выполнено порядка 25% от запланированного объема работ. "На этом этапе необходимо заменить старые сети на новые трубопроводы большего диаметра. Их протяженность составит более чем 13 километров коммуникаций в однотрубном исчислении. Все работы будут выполнены до начала отопительного периода, так как необходимо будет испытать теплотрассы и отладить гидравлические режимы подачи теплоносителя в городе", — приводятся в сообщении слова директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщал, что после завершения Южной тепловой станции мощности прежнего теплоисточника — Рубцовской ТЭЦ будут считаться резервными.