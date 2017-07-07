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Общество

Семейный грузовик: десять самых выгодных универсалов

14:1907.07.2017
018589
© Фото : Volkswagen Салон автомобиля Volkswagen Passat VariantСалон автомобиля Volkswagen Passat Variant
© Фото : Volkswagen

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Покупатели всегда подходят к выбору автомобилей с набором определенных требований: дизайн, мощь, престиж, расход, проходимость, надежность и так далее. Но в случае с универсалами главный критерий чаще всего один: "сколько вещей я смогу запихнуть внутрь?". Многим хочется получить максимальное количество свободного места за минимальные деньги. РИА Новости представляет рейтинг десяти самых выгодных универсалов с точки зрения стоимости одного литра багажного пространства.

Как и что считали

За основу для расчета мы взяли минимальную стоимость автомобиля, так как во многих случаях окончательная цена не заканчивается топовой комплектацией. У Skoda, Ford, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen клиенты могут заказать дополнительное оборудование на приличные суммы, в некоторых случаях счет может идти на дополнительный миллион рублей и даже больше.

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© Fotolia / Kiono
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Второй параметр, а точнее сразу два параметра, — это объемы багажного отделения машин: с разобранными и сложенными спинками сидений второго ряда. На эти два критерия сильно влияют дизайн, наличие третьего ряда сидений (как, например, у семиместной Lada Largus), а также размеры самого автомобиля, как в случае с огромным Skoda Superb Combi.

Минимальная цена, поделенная на каждый из объемов, и стала определяющим фактором при выборе самого выгодного универсала. Первая итоговая цифра в рублях — цена литра свободного пространства при разложенных сиденьях, вторая — при сложенных креслах второго и третьего (при наличии) ряда.

Самые выгодные "сараи"

10. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Минимальная стоимость: 2 610 000 рублей

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 495/1 354 литров

Цена за литр объема: 5 272 руб./1 927 руб.

© Фото : Mercedes-BenzАвтомобиль Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
© Фото : Mercedes-Benz
Автомобиль Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Комментарий: немецкий универсал очень красив, но именно эта красота его и погубила — ради плавных и ниспадающих линий кузова пришлось пожертвовать объемом багажника, сделав его чуть ли не самым маленьким в классе. Да и цена машины самая высокая из всех.

9. Audi A4 Avant

Минимальная стоимость: 2 000 000 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 505/1510 литров

Цена за литр объема: 3 960 руб./1 324 руб.

© Фото : AudiАвтомобиль Audi A4 Avant
© Фото : Audi
Автомобиль Audi A4 Avant

Комментарий: A4 Avant классом повыше и размерами побольше, чем "Мерседес", но стоит машина меньше, а багажник больше, в результате чего этот немецкий универсал — предпочтительнее, чем CLA Shooting Brake.

8. Skoda Superb Combi

Минимальная стоимость: 2 000 000 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 619/1 909 литров

Цена за литр объема: 3 231 руб./1 047 руб.

© Skoda Auto Автомобиль Skoda Superb Combi
© Skoda Auto
Автомобиль Skoda Superb Combi

Комментарий: у этого без преувеличения огромного "сарая" очень большой запас пространства за пятой дверью, поэтому при одинаковой минимальной стоимости с Audi A4 Avant чешский универсал оказывается лучше.

7. Volkswagen Passat Variant

Минимальная стоимость: 1 779 000 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 650/1 780 литров.

Цена за литр объема: 2 736 руб./999 руб.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Passat Variant
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Passat Variant

Комментарий: багажник "немца" выигрывает у багажника Superb Combi, если сиденья не складывать, но проигрывает в объеме, если спинки убрать. Однако и в том и в другом случае немецкий универсал — выгоднее чешского из-за меньшей стоимости.

6. Универсал Hyundai i40

Минимальная стоимость: 1 304 000 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 533/1 719 литров.

Цена за литр объема: 2 446 руб./759 руб.

© Фото : Hyundai Motor CompanyАвтомобили Hyundai i40 Универсал
© Фото : Hyundai Motor Company
Автомобили Hyundai i40 Универсал

Комментарий: корейский универсал еще дешевле, а вот по объему багажника при убранных сиденьях мало чем уступает немецкому Passat Variant. С водителем и четырьмя пассажирами на борту i40 сможет увезти меньше, но все равно он выгоднее "немца".

5. Skoda Octavia Combi

Минимальная стоимость: 1 208 000 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 588 / 1 718 литров.

Цена за литр объема: 2 054 руб./703 руб.

© Фото : Skoda Auto Автомобиль Skoda Octavia Combi
© Фото : Skoda Auto
Автомобиль Skoda Octavia Combi

Комментарий: снижается стоимость машины, но сохраняются приличные объемы — эти слова как раз об Octavia Combi, которая оказывается выгоднее всех предыдущих соперников.

4. Универсал Ford Focus

Минимальная стоимость: 921 000 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 476/1 502 литров.

Цена за литр объема: 1 935 руб./613 руб.

© Фото : FordАвтомобиль Ford Focus Универсал
© Фото : Ford
Автомобиль Ford Focus Универсал

Комментарий: некоторые автопроизводители не считают нужным указывать максимальный объем багажника универсала при сложенных сиденьях. Или стесняются. Речь идет как раз о Ford Focus. Багажник у него не такой большой, но и цена тоже, поэтому он ближе к пьедесталу, чем все остальные.

3. KIA cee'd_sw

Минимальная стоимость: 894 900 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 528/1 642 литров.

Цена за литр объема: 1 694 руб./545 руб.

© Фото : KIA Motors Автомобиль KIA cee'd SW
© Фото : KIA Motors
Автомобиль KIA cee'd SW

Комментарий: "кореец" борется за покупателя в одной лиге с Ford Focus, но посмотрите, насколько продуманнее оказалась корейская компоновка салона.

2. Универсал Lada Kalina

Минимальная стоимость: 455 200 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 355/670 литров.

Цена за литр объема: 1 282 руб./679 руб.

© Фото : LADAАвтомобиль Lada Kalina Универсал
© Фото : LADA
Автомобиль Lada Kalina Универсал

Комментарий: второе место досталось отечественному универсалу исключительно за выгодный объем багажника и возможность взять на борт пять человек. Если складывать спинки сидений и везти не людей, а грузы, то Lada Kalina окажется не на втором, а на четвертом месте, пропустив вперед Ford Focus и KIA cee'd_sw.

1. Универсал Lada Largus. Пять мест

Минимальная стоимость: 529 900 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 560/2 350 литров.

Цена за литр объема: 946 руб./225 руб.

© Фото : LADA Автомобиль Lada Largus Универсал 5-ти местный
© Фото : LADA
Автомобиль Lada Largus Универсал 5-ти местный

Комментарий: безоговорочное лидерство российского универсала по всем фронтам. Обратите внимание на объем багажного отделения при сложенных креслах: в него поместится холодильник или три стиральных машины.

Вне зачета: универсал Lada Largus. Семь мест

Минимальная стоимость: 605 900 руб.

Объем багажника при разложенных/сложенных сиденьях: 135/2 350 литров.

Цена за литр объема: 4 488 руб./257 руб.

© Фото : LADA Автомобиль Lada Largus Универсал 7-ми местный
© Фото : LADA
Автомобиль Lada Largus Универсал 7-ми местный

Комментарий: семиместную версию Largus мы решили поставить вне зачета, так как с семью пассажирами на борту этот универсал оказывается выгоднее только Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

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