В селе Устье Вологодской области открылся Праздник лодки

ВОЛОГДА, 7 июл — РИА Новости. Традиционный Праздник лодки, главным событием которого станет региональный конкурс мастеров по изготовлению плавательных средств, открылся в пятницу в селе Устье Вологодской области, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"Праздник лодки, который мы также отмечаем как День Усть-Кубинского района, проходит в селе Устье ежегодно во вторые выходные июля и привлекает в район множество туристов не только из области, но и из других регионов. Основные мероприятия праздника и летней Устьянской ярмарки в 2017 году состоятся 8 июля", — сказал Осиповский.

По его словам, самой яркой и привлекательной площадкой праздника стали торгово-выставочные ряды сельских поселений района. Для гостей праздника усть-кубинцы привезли пироги, продукты сельских подворий, сувениры, изделия местных мастеров, здесь будут организованы чаепития и дегустации, развлекательные программы для детей и взрослых.

"Творческие коллективы сельских поселений примут участие в интерактивной тематической выставке "Район советского периода", расскажут гостям о достопримечательностях, экскурсионных программах и сельских праздниках, которые пройдут в деревнях и селах в июле и августе 2017 года. В оформлении и работе площадок отражена тема экологии и рационального использования природных ресурсов. Торговые ряды сельских поселений на Празднике лодки стали одним из объектов "Вкусного путеводителя Устьянской ярмарки", местом активного отдыха гостей и местных жителей", — добавил начальник департамента культуры и туризма Вологодчины.