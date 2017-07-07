В Москве создали интегрированную систему мониторинга транспортной ситуации

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Общегородская интегрированная система мониторинга транспортной системы создана в Москве, она позволит сотрудникам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) при возникновении чрезвычайных ситуаций контролировать ситуацию и на дорогах города, и на общественном транспорте, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов.

"Постепенно центр организации дорожного движения станет общегородским центром, куда будет сведена вся информация о работе всего транспортного комплекса — не только наземного транспорта, но и метрополитена, аэроэкспресса, пригородного железнодорожного транспорта. Эта программа уже практически завершена, с точки зрения интеграции у нас организована прямая связь с полицией, с органами ГИБДД и главным управлением по чрезвычайным ситуациям. Из этого центра мы можем получать всю информацию, анализировать ее, передавать коллегам в обработанном виде", — сказал Ликсутов.

Он отметил, что в систему уже интегрированы основные станции метро и основные пересадочные станции МЦК, но это не отменяет, а дополняет работу их собственных центров безопасности.

По словам Ликсутова, все остальные станции метро будут интегрированы в новую систему в ближайшие несколько недель.

Сейчас видеокамеры на 70% станциях МЦК и метрополитена подключены к ситуационному центру ЦОДД.