Госдума приняла во втором чтении проект о приграничном сотрудничестве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Законопроект "Об основах приграничного сотрудничества", который был внесен в Госдуму РФ семь лет назад, принят нижней палатой парламента во втором чтении в пятницу.

"Нами была проведена очень серьезная работа в комитете, была создана специальная рабочая группа для доработки этого законопроекта. Около 70 поправок за эти 7 лет были рассмотрены", — заявила в ходе пленарного заседания первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Внесенный законопроект регулирует отношения в приграничном сотрудничестве в России и определяет задачи и основные принципы такого сотрудничества, а также полномочия субъектов приграничного сотрудничества РФ.

Кроме того, в проекте закона учитывается, что муниципальные образования тоже должны принимать участие в приграничном сотрудничестве, в частности, в их полномочия входит "заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств".

Отмечается, что соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, наименования и содержания не являются международными договорами Российской Федерации

"Принят во втором чтении. Поздравляю, семилетней выдержки, наверное, очень качественный законопроект", — заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков по итогам голосования депутатов.