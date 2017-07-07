Госдума приняла во втором чтении проект о приграничном сотрудничестве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Законопроект "Об основах приграничного сотрудничества", который был внесен в Госдуму РФ семь лет назад, принят нижней палатой парламента во втором чтении в пятницу.
Внесенный законопроект регулирует отношения в приграничном сотрудничестве в России и определяет задачи и основные принципы такого сотрудничества, а также полномочия субъектов приграничного сотрудничества РФ.
Кроме того, в проекте закона учитывается, что муниципальные образования тоже должны принимать участие в приграничном сотрудничестве, в частности, в их полномочия входит "заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств".
Отмечается, что соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, наименования и содержания не являются международными договорами Российской Федерации
"Принят во втором чтении. Поздравляю, семилетней выдержки, наверное, очень качественный законопроект", — заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков по итогам голосования депутатов.