Крым и материковую Россию соединила вторая волоконно-оптическая линия связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым и материковую Россию соединила вторая волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) Симферополь-Ростов-на-Дону с пропускной способностью свыше четырех терабайт, сообщил технический директор компании-оператора связи "Миранда-медиа" Андрей Кононенко.

По его словам, проект по полному резервированию телекоммуникационных ресурсов полуострова завершен. Строительство велось на протяжении пяти месяцев с использованием инфраструктуры крымского энергомоста.

"Новую, резервную линию связи, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону. Ее протяженность 905 километров", — приводит слова Кононенко пресс-служба компании.

По его словам, благодаря этому сегодня у Крыма есть второй, независимый от соседних государств канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт.

"Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью: интернетом, телефонией, телевидением", — подчеркнул Кононенко.

В компании отметили, что до строительства второй, резервной телекоммуникационной линии, соединяющей Крым с РФ с использованием крымского энергомоста, через Керченский пролив был проложен подводный волоконно-оптический кабель протяженностью 20 километров. Пропускная способность первой ВОЛП – 8 терабайт.

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