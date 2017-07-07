В Сибири постепенно утихают природные пожары

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пожарная обстановка на территории Сибири постепенно стабилизируется, угрозы населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Сибирского регионального центра МЧС России.

"В Сибирском федеральном округе обстановка с природными пожарами постепенно стабилизируется", — сказал собеседник агентства, добавив при этом, что в Бурятии и Забайкалье "ситуация еще остается напряженной".

По его словам, очаги возгораний действуют в труднодоступной таежной местности, вдали от населенных пунктов. Авиация и наземные группы принимают все меры, чтобы не допустить подхода огня к жилью и объектам инфраструктуры.

В лесах Бурятии, Тувы и Забайкалья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, что ограничивает пребывание в них людей, туда также запрещен въезд транспортных средств. Осуществляется непрерывный контроль состояния окружающей среды. По данным территориальных подразделений Росгидромета и других надзорных служб, превышения загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

"В отношении нарушителей особого противопожарного режима, задержанных в ходе патрулирования, составляются протоколы, поджигателей привлекают к административной и уголовной ответственности", — отметил представитель ведомства.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.