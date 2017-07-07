Госдума приняла закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком.

В документе "фактически предлагается новый подход" к определению критериев неправомерного уменьшения налогоплательщиком своих налоговых обязательств, заявил ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В Налоговом кодексе закрепляется "приоритет содержания сделки над формой".

Неуплата налогов контрагентом налогоплательщика или какие-то несущественные недостатки в оформлении документов, либо возможность совершить ту или иную операцию иным образом не должны трактоваться как нарушение налогового закона налогоплательщиком, если будут отсутствовать признаки фиктивности самой хозяйственной операции.

Закон в окончательной редакции подготовлен бюджетным комитетом по итогам обсуждений с экспертным сообществом и Федеральной налоговой службой. Макаров отметил, что основные бизнес-объединения выразили поддержку принятию подготовленного текста и готовность участвовать в предложенном комитетом мониторинге применения налоговыми органами новых норм.