На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозой и градом

СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. В ближайшие часы, до конца суток 7 июля, а также ночью и утром 8 июля, в Краснодарском крае ожидается ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В ближайшие один-три часа, до конца суток 7 июля, также ночью и утром 8 июля, местами в крае ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильный дождь, ливень, с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25м/с, активизация экзогенных процессов", — говорится в сообщении ведомства.

Также ожидается резкие подъемы уровней рек южной половины края, включая Черноморское побережье, уточняет пресс-служба МЧС. Жителям и гостям курорта рекомендуется воздерживаться от выходов в горы в этот период.