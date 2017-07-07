Рособрнадзор лишил лицензий два института

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рособрнадзор за последнюю неделю лишил образовательной лицензии два вуза — Липецкий институт управления и Московский банковский институт, ещё в двух вузах запрещен прием студентов, сообщает ведомство.

Отмечается, что по результатам проверок за последние семь дней Рособрнадзор лишил образовательной лицензии Липецкий институт управления и Московский банковский институт на основании решения Арбитражного суда.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил приём студентов в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета и Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

Кроме того, ведомство лишило государственной аккредитации Институт дружбы народов Кавказа по специальностям "Сервис и туризм" (бакалавриат) и "Юриспруденция" (магистратура).

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановлении или лишении государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевести обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие аккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения). Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.