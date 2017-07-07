Эксперты: Опыт Москвы поможет решить транспортные проблемы в городах России

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Московский опыт может помочь решить проблемы в сфере транспорта в других городах России — такой вывод сделали участники панельной дискуссии, которая прошла 6 июля в рамках Московского урбанистического форума — 2017. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Речь идет о внедрении комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и запуске системы фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений.

"Городская застройка и дорожная сеть часто находятся в конфликтных отношениях. Однако существующую дорожную систему можно оптимизировать за счет проектирования и реализации комплексной схемы организации дорожного движения. Внедрение КСОДД в Москве позволило значительно повысить среднюю скорость движения на дорогах, пропускную способность улиц и безопасность", — сказал директор Мосгортранс НИИ проекта Александр Поляков.

В обсуждении участвовали эксперты транспортного комплекса Москвы и бизнес-сообщества, а также мэры и представители городских администраций Махачкалы, Ульяновска, Ярославля и Тулы.

Участники дискуссии также согласились, что реализация региональной информационно-навигационной системы на базе ГЛОНАСС поможет наладить работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Она позволит определить участки, где больше всего требуется обеспечить приоритетный проезд общественного транспорта.