Путин поручил устранить последствия паводков и природных пожаров в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 7 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам регионов, пострадавших от паводков и лесных пожаров, приложить все усилия для скорейшей ликвидации ущерба, нанесенного стихией.

Накануне поздно вечером глава государства провел рабочую встречу с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым.

"Владимир Андреевич, я уже разговаривал с руководителями регионов, которые больше всего пострадали от паводков и природных пожаров. Хотел бы от вас услышать доклад, что сейчас у нас происходит в этих субъектах Федерации, как Вы оцениваете эту ситуацию, как работает МЧС и каково взаимодействие с региональными, местными властями. Как людям помощь оказывается? Как это организовано?", — обратился Путин к Пучкову.

В этот же день Путин по телефону заслушал доклады глав ряда регионов, чьи территории больше всего пострадали от паводков и лесных пожаров.

О ситуации доложили глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент поручил приложить все усилия для скорейшей ликвидации ущерба, нанесенного стихией.