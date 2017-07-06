Дефицит медкадров в Костромской области за 3 года снизился более чем вдвое

КОСТРОМА, 6 июн – РИА Новости. Дефицит медицинских кадров в Костромской области за последние три года снизился более чем в два раза – с 540 до 250 человек, сообщил в четверг глава региона Сергей Ситников депутатам Костромской облдумы.

Губернатор в четверг отчитывался перед областными депутатами о деятельности администрации региона в 2016 году. По его словам, одно из важнейших направлений регионального здравоохранения – привлечение молодых кадров.

"Благодаря мерам социальной поддержки в медицину за последние три года пришли работать более 250 молодых специалистов. Более чем в два раза, с 540 до 250, снизился дефицит врачебных кадров", — говорится в отчете губернатора.

Каждый пятый врач в Костромской области моложе 35 лет, при этом восемь из десяти студентов-целевиков возвращаются работать в регион после обучения. В этом году в медицинские учреждения региона планируется привлечь 120 молодых врачей-специалистов.

"Привлечению кадров также будет способствовать принятый в этом году закон о выплате единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей врачам, которые приедут работать в малые города региона", — подчеркнул губернатор.

Ситников подчеркнул, что общее финансирование отрасли здравоохранения в 2016 году составило 9,5 миллиарда рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем в 2015 году.

По словам губернатора, в регионе выполнены целевые показатели по повышению зарплаты медиков. По сравнению с 2012 годом средняя зарплата врачей увеличилась на 51%, среднего медицинского персонала — на 49%, младшего медицинского персонала — на 44%.

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