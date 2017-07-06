ЕР готовит проект, расширяющий права совета многоквартирного дома

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Единая Россия" планирует в весеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, расширяющий права совета многоквартирного дома, сообщила в четверг пресс-служба ЕР.

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"В эту сессию планируется внесение законопроекта по расширению прав совета многоквартирного дома. Есть предложение и по упрощению проведения собраний путем конференций. Надеемся, что скоро они получат путевку в жизнь. Это очень удобный формат", — цитирует пресс-служба партии слова координатора партпроекта "Управдом" Павла Качкаева.

По его словам, проект в сентябре проведет мониторинг нормативной базы по предоставлению компенсаций на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами.

По его словам, также запланирован анализ ситуации с "пустыми" управляющими компаниями, у которых нет списка обслуживаемых ими домов. "Мы также готовим законопроект, согласно которому управляющая компания может не иметь домов в списке обслуживаемых не более шести месяцев", — сказал координатор партпроекта.