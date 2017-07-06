В СПЧ готовы встретиться с руководством МГЮА насчет памятной доски Сталину

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что и он, и члены СПЧ будут готовы встретиться с руководством Московской государственной юридической академии имени Кутафина, чтобы снять проблему с мемориальной доской Иосифу Сталину.
"Могу сказать, что и я лично, и члены совета будут готовы встретиться с руководством МГЮА, чтобы снять эту проблему", — сказал Федотов РИА Новости.
Ситуация с мемориальной доской Сталину в МГЮА привлекла внимание и вызвала широкий резонанс после того, как из вуза уволился адвокат Генри Резник. Ранее он пояснил РИА Новости, что причиной его ухода из академии стала именно установка в здании вуза мемориальной доски Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Позднее появилась информация, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от участия в мероприятиях МГЮА.