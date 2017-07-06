В СПЧ готовы встретиться с руководством МГЮА насчет памятной доски Сталину

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что и он, и члены СПЧ будут готовы встретиться с руководством Московской государственной юридической академии имени Кутафина, чтобы снять проблему с мемориальной доской Иосифу Сталину.

Ранее глава президентского СПЧ призвал ректора вуза демонтировать эту мемориальную доску. В пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что в МГЮА получили это обращение и изучают его, отметив, что "мнение Михаила Федотова при принятии решения будет детально рассмотрено".

"Могу сказать, что и я лично, и члены совета будут готовы встретиться с руководством МГЮА, чтобы снять эту проблему", — сказал Федотов РИА Новости.

Ситуация с мемориальной доской Сталину в МГЮА привлекла внимание и вызвала широкий резонанс после того, как из вуза уволился адвокат Генри Резник. Ранее он пояснил РИА Новости, что причиной его ухода из академии стала именно установка в здании вуза мемориальной доски Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Позднее появилась информация, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от участия в мероприятиях МГЮА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением адвоката Генри Резника из МГЮА после установки в вузе мемориальной доски Сталину. По его словам, "президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в свою очередь высказала мнение, что установленная в юридической академии мемориальная табличка с изображением Сталина уместна, "потому что напоминает будущим юристам, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям".