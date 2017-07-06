В ФАДН ответили на инициативу МВД о направлении мигрантов на Дальний Восток

УФА, 6 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Необходимо создать условия и механизмы регулирования миграционных потоков, прежде чем перенаправлять мигрантов на Дальний Восток, как предлагается в проекте МВД РФ, заявил журналистам в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на российско-иранском форуме в Уфе.

Министерство внутренних дел России разработало проект новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы, предполагающей стимулирование проживания иммигрантов в регионах Байкала и Дальнего Востока. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Что касается перенаправления мигрантов на Дальний Восток, то в принципе мы с самого начала говорили о том, что миграционные процессы нуждаются в регулировании, и, конечно же, надо создавать условия, чтобы миграционные потоки направлялись туда, где есть необходимость. Но для этого надо осознавать механизмы", — сказал Баринов.