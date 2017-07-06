В подмосковной Рузе начали рекультивацию мусорного полигона

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Рузском округе Подмосковья началась рекультивация мусорного полигона "Аннино", из бюджета округа выделили 12 миллионов рублей из 350 необходимых на реализацию проекта, сообщила пресс-служба администрации округа.

"В Рузском городском округе Подмосковья начался процесс рекультивации полигона ТБО "Аннино". Постановление о начале работ для вхождения в соответствующую федеральную программу подписал глава Рузского городского округа Максим Тарханов", — говорится в сообщении.

Полигон принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий Звенигорода и Истринского района. После закрытия полигона отходы из Рузского городского округа вывозятся в Волоколамский район.

"Для решения вопросов, связанных с рекультивацией, необходимы большие деньги — около 350 миллионов рублей. Бюджет городского округа с этим не справится в одиночку. Деньги есть в федеральной программе. И нам необходимо сделать все возможное, чтобы в эту программу войти в самое ближайшее время. Я подписал постановление, которое "запускает" этот процесс",- сказал Тарханов, которого цитирует пресс-служба.

Сразу после подписания документа на территорию бывшего полигона для проведения работ зашла первая инженерная машина. На объекте установлены камеры видеонаблюдения. На первый этап работ из бюджета округа выделено 12 миллионов рублей.