В ГД предложили обязать агрегаторы такси спрашивать о судимости водителей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проект, обязующий все интернет-агрегаторы такси спрашивать у своих водителей разрешение на вождение и справку об отсутствии судимости, внесен в Госдуму.

Отмечается, что в настоящий момент правовой статус интернет-агрегаторов пассажирских перевозок на законодательном уровне никак не определен.

"Проектом федерального закона устанавливается, что интернет-агрегатор пассажирских перевозок может сотрудничать только с теми перевозчиками, которые, во-первых, имеют соответствующее разрешение, а, во-вторых, чьи водители предоставили справку о наличии (отсутствии) судимости", — сообщается в пояснительной записке.

В тексте документа также отмечается, что регламентировать статус интернет-агрегаторов необходимо для повышения безопасности пассажиров, пользующихся услугами такси, а также для создания равных конкурентных условий.