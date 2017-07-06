В Совфеде начали принимать батарейки и старые мобильники на утилизацию

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Совете Федерации начался сбор использованных батареек и старых мобильных телефонов для утилизации; как сообщил председатель аграрного комитета Михаил Щетинин, мероприятие приурочено к проходящему в России году экологии и году особо охраняемых природных территорий.

"Совет Федерации последовательно выступает за развитие экологического законодательства, является инициатором проведения российских и международных форумов, посвященных охране окружающей среды. Теперь сенаторы, сотрудники аппарата смогут лично принять самое активное участие в природоохранных акциях, утилизации опасных для окружающей среды батареек, аккумуляторов и других токсичных бытовых отходов", — цитирует Щетинина пресс-служба Совфеда.

По его словам, в здании верхней палаты парламента установлены специальные картонные контейнеры для сбора батареек, предназначенных для утилизации. Они будут направляться на переработку на завод в Челябинске и в дальнейшем могут стать сырьем для производства металлических труб, кровли или новых батареек.

Щетинин отметил, что на утилизацию будут приниматься любые элементы питания — от "таблеток" до больших цилиндрических батареек, аккумуляторы для телефонов, ноутбуков, а также сотовые телефоны, плееры, электрические зубные щетки, электронные сигареты и аккумуляторы для них.