В Самарской области 6,4 тысячи жителей остались без света из-за непогоды

САМАРА, 6 июл — РИА Новости. Около 6,4 тысячи жителей Самарской области остались без света из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.
Как отмечают энергетики, отключение электроснабжения связано с непогодой. В регионе со среды наблюдается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 25 м/с.
Как сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Волги" — "Самарские распределительные сети", энергетики завершают работы по ликвидации технологических нарушений в энергосетях филиала, возникших в результате резкого ухудшения погодных условий. Большая часть потребителей, в том числе социально значимые объекты, уже получает электроэнергию в полном объеме. Планируется, что в ближайшие часы электроснабжение будет полностью восстановлено.
Ранее сообщалось, что в среду вечером линия электропередачи повреждена от порывов ветра в Тольятти, без света остались около 100 частных домов. Сейчас электроснабжение в Тольятти восстановлено. В результате порывов ветра в Самаре, Тольятти и других населенных пунктах региона повалило деревья, были повреждены от падения веток автомобили, ветер снес широкоформатные уличные конструкции и остановки. Пострадавших нет.