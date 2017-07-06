В Самарской области 6,4 тысячи жителей остались без света из-за непогоды

САМАРА, 6 июл — РИА Новости. Около 6,4 тысячи жителей Самарской области остались без света из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

"По состоянию на 13.15 мск, без электроснабжения остаются бытовые потребители в Самарской области (около 6 400 человек)… К аварийно-восстановительным работам привлечено 10 бригад в составе 20 человек и 10 единиц специальной техники", — отмечается в сообщении.

Как отмечают энергетики, отключение электроснабжения связано с непогодой. В регионе со среды наблюдается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 25 м/с.

Как сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Волги" — "Самарские распределительные сети", энергетики завершают работы по ликвидации технологических нарушений в энергосетях филиала, возникших в результате резкого ухудшения погодных условий. Большая часть потребителей, в том числе социально значимые объекты, уже получает электроэнергию в полном объеме. Планируется, что в ближайшие часы электроснабжение будет полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что в среду вечером линия электропередачи повреждена от порывов ветра в Тольятти, без света остались около 100 частных домов. Сейчас электроснабжение в Тольятти восстановлено. В результате порывов ветра в Самаре, Тольятти и других населенных пунктах региона повалило деревья, были повреждены от падения веток автомобили, ветер снес широкоформатные уличные конструкции и остановки. Пострадавших нет.