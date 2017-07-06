Лучшие поселения Вологодчины получат миллион рублей на благоустройство

ВОЛОГДА, 6 июл — РИА Новости. Виктория Смирнова. Девять поселений Вологодчины получат в общей сложности один миллион рублей на благоустройство и развитие по результатам областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области", направленного на повышение роли и значения институтов местного самоуправления и распространения лучших практик, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Вологодской области Евгений Богомазов.

"Всего на материальное стимулирование лучших поселений из бюджета области будет направлен один миллион рублей. Среди райцентров лучшим в этом году стал Никольск. В качестве награды город получит 200 тысяч рублей. Второе место в этой номинации заняла Тотьма, третье — Вожега", — сказал Богомазов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, среди поселений с численностью свыше 1500 человек лидером признан город Кадников Сокольского района (награда — 150 тысяч рублей). Далее следует Ферапонтовское сельское поселение Кирилловского района и муниципальное образование Устьянское Усть-Кубинского района. Среди муниципалитетов с численностью менее 1500 человек победу одержало сельское поселение Ботановское Междуреченского района (приз — 100 тысяч рублей). Второе и третье места заняли, соответственно, муниципальное образование Ючкинское Вожегодского района и Первомайское сельское поселение Чагодощенского района.

Победители смогут направить полученные средства на благоустройство детских площадок, зон отдыха и памятников, а также на спортивные мероприятия и ямочный ремонт дорог. При этом 10% призовых средств разрешено выплатить в качестве премий селянам, внесшим особенный вклад в развитие родных территорий. Для участия в конкурсе администрации поселений предоставляли заявку и информационную карту — заполняли перечень показателей по итогам отчетного года. Конкурсная комиссия по балльной системе оценила показатели эффективности работы поселений, и определила победителей.

"Конкурс на лучшее поселение в области уже проводится несколько лет подряд. Главная его цель — не только поощрить глав поселений, опыт которых можно использовать в работе и других населенных пунктов, но и дать им новый стимул к развитию, улучшению качества жизни в селах и городах", — отметил замгубернатора области.