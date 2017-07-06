Эсеры предложили расширить программу "дальневосточного гектара" на всю РФ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов внес в Госдуму РФ законопроект, согласно которому программу о "дальневосточном гектаре" предлагается расширить на всю территорию России.
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"Проект федерального закона… расширяет действие ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков…", устанавливая право граждан на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России", — говорится в пояснительной записке законопроекта.
По мнению автора инициативы, данный законопроект станет катализатором активности граждан, развития сельского и личного подсобного хозяйств, а также защиты и стимулирования наименее обеспеченных групп граждан.
"В случае принятия настоящего проекта федерального закона, за счет устанавливаемых целей его реализации в течение нескольких лет в нашей стране будет сформирован новый социальный слой граждан, улучшивших свое экономическое положение за счет вводимых законопроектом мер, что, безусловно, является главной целью и основной задачей государства", — говорится в документе.
С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступили свыше 93 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".