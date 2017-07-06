Исследование: каждый пятый преподаватель вуза хотел бы сменить место работы

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Количество преподавателей вузов, желающих сменить место работы, увеличилось за год в 1,2 раза, так же в системе высшего образования сократилось количество молодых педагогов, следует из доклада аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, опубликованного в четверг.

"Если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза", — говорится в документе.

В исследовании также отмечается, что в период вступления системы вузов в реформирование в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году лишь каждый шестой относился к категории "молодых" преподавателей.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщала, что ведомство планирует довести до вузов дополнительные средства на повышение зарплаты профессорско-преподавательскому составу не позднее 25 сентября 2017 года. При этом, по ее словам, в четвертом квартале 2017 года ведомство должно обеспечить средний уровень заработной платы педагогов в вузах в размере не менее 180% от средней по региону. Этот показатель должен быть достигнут уже с 1 октября 2017 года.