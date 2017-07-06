На Ямале треть поголовья оленей вакцинировали от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Почти 220 тысяч из 730-тысячного поголовья оленей вакцинировали от сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг правительство региона.
"На Ямале от сибирской язвы вакцинировано 219,457 тысячи оленей. За сезон 2017 года будет привито все поголовье оленей – около 730 тысяч голов. Заказана вакцина в количестве 1 миллион доз, которая оплачивается из федерального бюджета. Поступления на Ямал осуществлялись из Орловской биофабрики", — говорится в сообщении.
Наибольшее число животных вакцинировано в Тазовском и Ямальском районах. Хорошие показатели — в Пуровском и Красноселькупском районах, отмечают власти.
Для проведения масштабных работ мобилизованы 170 человек. Помимо специалистов подразделений ветеринарной службы округа, к процессу привлечены ветеринары сельхозпредприятий, люди, живущие в поселках и обладающие необходимым образованием, а также небольшое число приезжих работников. Так, в Тазовском районе проходят практику студенты Омского государственного аграрного университета.
На Ямале реализуется "дорожная карта" по рационализации отрасли оленеводства. В ней, среди прочего, прописаны объемы и сроки поголовной вакцинации оленей от сибирской язвы. Планируется, что с 2017 года прививаться будет все поголовье, в том числе молодняк, родившийся в 2017 году, уточняет правительство региона.
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