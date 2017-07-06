В России к 2020 году создадут единый портал онлайн-образования

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Единый портал с 3,5 тысячами образовательных курсов будет создан в России к 2020 году, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в четверг на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы РФ.

"Планируется создать единый портал, где будут высокого качества онлайн-курсы. Портал будет работать в форме единого окна, и мы хотим к 2020 году довести количество качественных курсов до 3,5 тысяч в надежде, что этими курсами будут пользоваться не менее 3,5 миллионов человек", — сказала Васильева.

По ее словам, проект создается для повышения доступности дистанционного образования.

Васильева отметила, что на сегодняшний день в России действуют 150 онлайн-курсов для всех возрастных категорий. "Основная цель этого направления — это беспрерывное образование, что, наверное, соответствует запросам сегодняшнего дня", — добавила министр.