"Ростех" выделит средства на строительство мусоросжигающих электростанций

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Инвестиции структуры "Ростеха", "РТ-Инвест", в строительство пяти мусоросжигающих электростанций с запуском в 2021-2022 годах оцениваются в 150 миллиардов рублей с НДС, сообщила инвестиционный директор компании Анастасия Верезубова на презентации проекта.

"Капитальные затраты — около 150 миллиардов рублей", — сказала Верезубова. Согласно ее презентации, точный объем вложений — 149,7 миллиарда рублей с учетом НДС.

В июне компании "РТ-Инвест" АГК-1 и АГК-2 выиграли специальный конкурс на строительство четырех тепловых мусоросжигающих электростанций в Подмосковье и одной в Татарстане.

Планируется, что АГК-1 построит четыре альтернативные тепловые электростанции в Московской области — "Солнечногорск", "Воскресенск", "Наро-Фоминск" и "Ногинск" по 70 МВт. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022 года.

АГК-2 построит ТЭС "Казань" в Татарстане с вводом в 2022 году. Плановый объем установленной мощности электростанции составляет 55 МВт.