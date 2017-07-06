Путин в четверг обсудит с гроссмейстером Карякиным "шахматные дела"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет гроссмейстера Сергея Карякина, с которым пообщается "по шахматным делам", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня ряд встреч, совещаний намечено у президента. Примет также президент нашего гроссмейстера Карякина, пообщается также по шахматным делам", — сказал Песков журналистам.

Карякин в ноябре прошлого года встречался в Нью-Йорке с норвежцем Магнусом Карлсеном в борьбе за мировую шахматную корону. Оппоненты не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы, завершив противостояние вничью — 6-6. Был сыгран тай-брейк в быстрые шахматы из четырех партий, где норвежец оказался сильнее — 3-1.