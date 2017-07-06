Аксенов официально принял отставку министра энергетики Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставк министра топлива и энергетики республики Светланы Бородулиной.

Утром в четверг Аксенов заявил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

"Принять отставку Бородулиной Светланы Алексеевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым — министра топлива и энергетики Республики Крым согласно поданному заявлению", — говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте крымского правительства.

Светлана Бородулина возглавила министерство топлива и энергетики региона в ноябре 2015 года сразу после "блэкаута" из-за подрыва электроопор на территории Украины.

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