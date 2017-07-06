Ливень подтопил дороги и дворы в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Сильный дождь в среду подтопил дороги и дворы в Нижнем Новгороде, на улицах работает водооткачивающая техника, сообщает городская администрация.

По данным метеорологов, в течение суток местами по Нижегородской области, в том числе в Нижнем Новгороде, продолжится очень сильный дождь. Районные администрации, департаменты, ресурсоснабжающие предприятия и домоуправляющие компании получили предупреждение о возможных нарушениях в работе городской инфраструктуры из-за сильного дождя.

"За ночь в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 47 мм осадков, в заречной – 24 мм. По данным на 10.00 6 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя: подтоплении проезжей части дорог, дворовых территорий и поваленных деревьях", — говорится в сообщении.

Из-за подтопления рельс в районе улицы Гордеевской было остановлено движение трамваев маршрутов №6 и 7. Но, по данным на 11.00 мск, после откачки воды движение трамваев полностью восстановлено, добавляют власти.

"Сегодня в связи с непрекращающимся ливнем на дорогах и во дворовых территориях в районах города работает водооткачивающая техника дорожных предприятий и домоуправляющих компаний… Откачка воды проводится на проспекте Ленина в Автозаводском районе, в районе улицы Дьяконова, на улицах Чаадаева и Рябцева, на улице Ивлиева, в подземном переходя на площади Лядова и в других местах", — отмечается в сообщении.