В 15 регионах проверят знания школьных учителей математики и русского языка

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что с 1 сентября в 15 регионах России будет проведено тестирование школьных учителей математики и русского языка, это будет делаться для того, чтобы грамотно организовать повышение квалификации преподавателей.

"Мы на сегодняшний день получили согласие 15 регионов на предметное тестирование, то есть учителя математики и русского языка согласны пройти предметное тестирование, начиная с 1 сентября", — сказала Васильева на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке.

По ее словам, неудовлетворительные результаты не повлекут за собой наказания учителей.

"Никаких наказаний со стороны ни региона, ни федерального центра не последует, нам главное — составить траекторию повышения квалификации для каждого учителя", — добавила Васильева.