В Госдуме предложили создать карту стратегического изменения ЕГЭ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Необходимо создать карту стратегического изменения ЕГЭ в виде инфографики, которая отразила бы, в каком году и по каким предметам будут введены обязательные экзамены для школьников, заявила член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова.

"Хотелось бы пожелать большей прозрачности стратегического изменения самого ЕГЭ, чтобы была некая карта, инфографика, что, когда, с какого года вводится, чтобы не было паники у родителей", — сказала Аршинова в четверг на заседании комитета ГД по образованию и науке.

Депутат отметила, что сейчас есть непонимание у родителей о том, в какой год по какому предмету экзамен станет обязательным, поэтому "инфографики не хватает".

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. На данный момент обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, однако список обязательных экзаменов планируется расширять. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.