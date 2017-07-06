Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о запрете суррогатного материнства

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства в России.
"Запрещается использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", — говорится в тексте законопроекта.