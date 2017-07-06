Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о запрете суррогатного материнства

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства в России.

Комитет ГД по делам семьи является соисполнителем по этому вопросу. Законопроект был внесен в конце марта.

"Запрещается использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что запрет на суррогатное материнство предлагается ввести временно, пока не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.