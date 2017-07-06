В Госдуме предложили отклонить проект Мизулиной о штрафах за бэби-боксы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о штрафах до 5 миллионов рублей за установку бэби-боксов.

Законопроект был внесен летом прошлого года, он предусматривает административную ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов. За это правонарушение предлагается ввести административный штраф в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Ранее правительство дало отрицательное заключение на законопроект, сочтя предложенные в нем штрафы чрезмерными.