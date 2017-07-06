Во Владивостоке в середине июля начнется тестирование электронных виз

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Тестовая эксплуатация пунктов пропуска по электронным визам во Владивостоке начнется с середины июля, сообщает российское Минвостокразвития.
"В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи. Тестовые испытания позволят понять, как будет работать этот механизм на практике", — сказал замглавы Минвостокразвития Павел Волков.
По его словам, тесты и начало работы первых пунктов пропуска с августа станут залогом того, что механизм будет отработан к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в сентябре.
Воспользоваться упрощенным режимом смогут граждане Брунея, Индии, Китая, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.