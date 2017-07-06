ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Южнокорейская сторона заявила, что найдет компанию для утилизации траулера Oriental Angel, который затонул в 2011 году в Беринговом море и до сих пор создает угрозу для Чукотки, сообщает правительство региона.

Пожар на траулере Oriental Angel возник 16 ноября 2011 года в Беринговом море неподалеку от чукотского поселка Беринговский. Восемьдесят девять моряков были спасены находящимися в этом районе судами, старший помощник капитана погиб. Неуправляемое судно село на мель в районе мыса Военных Топографов (Анадырский район Чукотского АО).

"В Генконсульстве Республики Корея во Владивостоке прошла встреча делегации Чукотки с представителями страховой компании и судовладельцами траулера Oriental Angel… В ходе встречи первый заместитель губернатора Леонид Николаев сообщил о том, что… власти готовы оказать помощь в оформлении необходимой документации и в поисках технических средств для осуществления операции, если потребуется. Кроме того, правительство Чукотского АО предложило направить совместную группу экспертов для обследования состояния судна и дальнейшего планирования операции по утилизации траулера с территории региона", — говорится в сообщении.

По данным властей, представители южнокорейской стороны заявили, что тоже заинтересованы в решении этого вопроса, и предпримут все усилия для поиска компании, которая займётся утилизацией траулера.

С декабря 2012 года по февраль 2016 года в различных судебных инстанциях РФ проходило разбирательство между Сахалинским бассейновым аварийно-спасательным управлением (СахБАСУ) и южнокорейской компанией Keukong Fisheries по условиям контракта по утилизации судна.

Было принято решение в исках сторонам отказать, что не решило проблему утилизации аварийного судна. В мае 2016 года глава Чукотки сообщил генеральному прокурору РФ о наличии на борту траулера около 600 тонн обводненных нефтепродуктов (преимущественно мазута), которые представляют экологическую угрозу. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении корейской компании.