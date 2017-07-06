ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Южнокорейская сторона заявила, что найдет компанию для утилизации траулера Oriental Angel, который затонул в 2011 году в Беринговом море и до сих пор создает угрозу для Чукотки, сообщает правительство региона.
"В Генконсульстве Республики Корея во Владивостоке прошла встреча делегации Чукотки с представителями страховой компании и судовладельцами траулера Oriental Angel… В ходе встречи первый заместитель губернатора Леонид Николаев сообщил о том, что… власти готовы оказать помощь в оформлении необходимой документации и в поисках технических средств для осуществления операции, если потребуется. Кроме того, правительство Чукотского АО предложило направить совместную группу экспертов для обследования состояния судна и дальнейшего планирования операции по утилизации траулера с территории региона", — говорится в сообщении.
По данным властей, представители южнокорейской стороны заявили, что тоже заинтересованы в решении этого вопроса, и предпримут все усилия для поиска компании, которая займётся утилизацией траулера.
Было принято решение в исках сторонам отказать, что не решило проблему утилизации аварийного судна. В мае 2016 года глава Чукотки сообщил генеральному прокурору РФ о наличии на борту траулера около 600 тонн обводненных нефтепродуктов (преимущественно мазута), которые представляют экологическую угрозу. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении корейской компании.