ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Власти Камчатки будут контролировать соблюдение начислений по новым, частично сниженным коммунальным тарифам для жителей края, который вступили в силу 1 июля, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что правительство края приняло решение о "заморозке" тарифов на электроэнергию, холодную воду, а также о снижении тарифов на горячую воду и отопление.

"Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края будет в постоянном режиме мониторить ситуацию. В случае неправильного применения установленных тарифов нами оперативно будут приниматься соответствующие меры. В случаях неправильного начисления платы за коммунальные услуги, граждане могут обращаться и в контролирующие органы, и напрямую в свои управляющие компании с требованием проведения перерасчета", — сообщил руководитель региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Олег Кукиль.

Губернатор Владимир Илюхин призвал управляющие компании "не играть" с новыми тарифами.

"Хочу обратиться к жителям края и представителям бизнеса: у нас всякое бывает, в счетах могут оказаться совершенно непонятные цифры, мы уже это проходили, знаем, что такое случается. Если цифры каким-то образом вызывают у вас сомнения, обратитесь в государственную жилищную инспекцию, в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. Мы обязательно с такими вещами разберёмся", — заявил глава края.

"Не хотелось бы, чтобы людей обманывали. Управляющим компаниям не следует "играть" с тарифами — ситуация с выставлением счетов будет на постоянном контроле", — добавил он.

Президент России ранее подписал закон, позволяющий снизить цену на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он регулирует надбавки к цене на мощность для потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Это не коснется населения ДФО, тарифы для которого ниже. Как ранее пояснялось, в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше среднероссийского уровня, особенно это касается технологически изолированных электроэнергетических систем (например, Чукотка Сахалин, Якутия и Камчатка).