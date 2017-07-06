Автосеконд-хенд: кривые двери и надежные моторы KIA Sportage III

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после всего двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятных неожиданностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает цикл материалов, в которых рассказывает будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

В этот раз мы изучили кроссовер KIA Sportage третьего поколения, выпускавшийся с 2010-го по 2015 год. Средняя цена подержанных машин до рестайлинга — 880 тысяч рублей, с 1 апреля 2014 года в России начались продажи обновленных кроссоверов, на рынке б/у они оцениваются в среднем в 1,1 миллиона рублей.

Место рождения

Основным местом производства KIA Sportage третьего поколения была Словакия, где кроссовер собирали по полному циклу со сваркой и штамповкой кузовных панелей. Некоторые машины привозили в Россию, но большинство в разукомплектованном виде поставлялось на калининградское предприятие "Автотор", где их собирали методом крупноузловой (читай — отверточной) сборки, после чего направляли в дилерские центры по всей стране.

© Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Sportage III

Именно на моделях российской сборки владельцы часто предъявляли претензии по криво установленным дверям. У совсем новых автомобилей их приходилось с силой захлопывать, а если проблему пытались устранить в техцентре официальных дилеров, то появлялись зазоры. Так что при подборе машины не стоит удивляться нарушенной геометрии дверей — это далеко не всегда говорит о том, что автомобиль побывал в аварии. Аналогичный недостаток — и у двери багажника.

Место производства KIA Sportage III определяется по первым трем цифрам VIN-номера. Большинство машин сделано в России — "XWE…", "U6Y…" указывают на сборку в Словакии, а "KNE…" — на корейскую.

Серебристая краска на наружных пластиковых декоративных деталях KIA Sportage может начать сыпаться уже при небольших пробегах, поэтому вряд ли удастся найти машину без такого изъяна. Зато сам кузов невероятно устойчив к коррозии: очаги ржавчины возникают только при глубоких повреждениях лакокрасочного покрытия. Еще одна проблема многих бюджетных машин — "потеющие" фары. В большинстве случаев это связано с плохой вентиляцией блока фары, и Sportage здесь не исключение. Однако серьезных последствий "туман" не несет, качество освещения от этого не страдает, а просушить фары можно, вытащив фильтрующий элемент из вентиляционных отверстий.

Дела электрические

Комплектации KIA Sportage разнообразны и богаты. Во всех, кроме базовой, есть шесть подушек безопасности, подогрев передних и задних сидений, датчики парковки сзади, а в средних присутствуют двухзонный климат-контроль, система стабилизации, круиз-контроль и мультимедийная система с Bluetooth. Топовые версии оснащены навигацией, биксеноновыми фарами, камерой заднего вида, панорамной крышей, кожаным салоном, системой доступа в салон без ключа и кнопкой запуска двигателя. Увы, но некоторое оборудование сбоит или не выдерживает проверки временем.

© Фото : Kia Motors Интерьер автомобиля KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Интерьер автомобиля KIA Sportage III

Например, мультимедийная система с навигацией часто глючит и даже зависает, особенно при отрицательных температурах. На машинах более поздних годов выпуска устройство обновили, но до конца избавиться от глюков не удалось. При включении задней передачи изображение с камеры заднего вида часто выводится без графических линий разметки, а иногда и вовсе не появляется. Неполадки также происходят при подключении телефона по Bluetooth.

Панорамная крыша KIA Sportage разделена на две части. В той, что расположена над головой водителя, есть открывающийся люк, который иногда может протекать либо заклинивать в открытом или закрытом положении. В KIA по этому поводу устраивали отзывную кампанию, после чего жалоб стало меньше. В задней части панорамной крыши периодически застревает шторка, однако это никак не влияет на комфорт передвижения.

© Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Sportage III

У машин ранних годов выпуска (2010-2011) переставали работать стоп-сигналы или, наоборот, не выключались после прекращения торможения. Корейцы также объявляли об отзыве таких машин для устранения неполадок, а нашлись они в "лягушке" педали тормоза. Других серьезных проблем с электрикой у KIA Sportage нет. И все же при покупке не пренебрегайте проверкой всех систем, чтобы избежать дополнительных расходов на ремонт в будущем.

Салон

Самые первые машины, выпущенные летом 2010 года, заливало конденсатом кондиционера из-за неправильно установленного шланга испарителя, вследствие чего в салоне появлялась вода. Этот недостаток был исправлен в рамках сервисной акции, но от чего не удалось избавиться за весь период жизни кроссовера — так это от различных скрипов дешевого пластика в салоне. "Сверчки" возникают практически сразу, независимо от пробега, а излечиться от недуга можно при помощи протяжки салона или установки дополнительной шумоизоляции. Но даже в этом случае скрипы при нажатии пластиковых кнопок никуда не денутся.

© Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Sportage III

В 2013 году KIA пришлось слегка модернизировать передние сиденья кроссовера, так как после 10-20 тысяч километров пробега трескалась обивка и наполнитель высыпался наружу. Кожа на креслах в машинах соответствующей комплектации рано трескается, а на руле часто можно обнаружить потертости — кожзам там очень тонкий.

Под машиной

Некоторые владельцы KIA Sportage жалуются на слишком жесткую подвеску, другие записывают эту особенность в плюсы, но большинство обладателей сходятся в одном: серьезных поломок под машиной ожидать не стоит даже на больших пробегах. После 100 тысяч километров сдают ШРУСы, при низкой температуре воздуха часто замерзают амортизаторы, что можно распознать по характерному стуку. В остальном подвеска не доставляет хлопот, и все детали, включая колодки, стойки стабилизаторов, рычаги и прочие узлы, служат по 60-80 тысяч километров.

© Фото : Kia Motors Трансмиссия автомобиля KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Трансмиссия автомобиля KIA Sportage III

Ахиллесовой пятой Sportage стала разве что защита моторного отсека (металлическая или композитная), которая крепится пятью болтами к пластиковой панели. При наезде на приличную кочку повреждается не только сам щит, но и крепления, что приводит к дорогостоящему ремонту. Заглянуть под днище автомобиля при осмотре будет совсем не лишним.

Родство с Mitsubishi и другая техника

Более 90% подержанных KIA Sportage оснащены 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем Theta II (G4KD). Этот агрегат с цепным приводом газораспределительного механизма (ГРМ) разработан в 2005 году компанией Mitsubishi и на японских машинах носит внутризаводское обозначение 4B11. Мотор (его также ставили на американские Chrysler, Jeep и Dodge) надежен и неприхотлив, но некоторых владельцев заставляет побеспокоиться из-за характерного "дизельного" стрекотания, что является особенностью его работы. Важно помнить, что раз в 90 тысяч километров на G4KD нужно обязательно регулировать зазоры клапанов, иначе мотор начнет стучать.

© Фото : Kia Motors Двигатель автомобиля KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Двигатель автомобиля KIA Sportage III

После обновления в апреле 2014 года на KIA Sportage появился новый 2,0-литровый двигатель серии Nu (G4NA) той же мощности. Конструктивно он мало чем отличается от Theta II, но оснащен гидрокомпенсаторами и роликовыми рычагами в клапанном приводе (клапаны регулировать уже не нужно), а также имеет иную геометрию цилиндров. Однако стуки на непрогретом моторе остались, только теперь их издают те самые гидрокомпенсаторы.

Оба бензиновых мотора без особых проблем ходят по 150-200 тысяч километров и больше, как и механические трансмиссии. На машинах словацкой сборки до обновления наблюдались проблемы с работой сцеплений 5-ступенчатых механических трансмиссий, а также с утечкой масла. Последнее обстоятельство может приводить к возникновению коррозии на первичном валу трансмиссии, что потребует его замены. После рестайлинга 2,0-литровый двигатель стали комплектовать 6-ступенчатой "механикой", которая служит долго и проблем не вызывает.

© Фото : Kia Motors Интерьер автомобиля KIA Sportage III © Фото : Kia Motors Интерьер автомобиля KIA Sportage III

Но большая часть KIA Sportage третьего поколения была куплена с 6-ступенчатыми "автоматами". Подержанные кроссоверы с такой трансмиссией можно брать смело — они долговечны и неприхотливы. Рекомендуется лишь менять масло через каждые 70 тысяч километров пробега. Некоторые негативные отзывы об автоматических коробках в Sportage связаны с ударами при переключениях или потерей крутящего момента при разгоне, однако случаи эти крайне редки, а главное — фантомны, то есть проблема исчезает так же внезапно, как и появляется.

Менее 10% б/у машин в продаже укомплектованы тубодизелями объемом 2,0 литра мощностью 136 и 184 л.с. Столь малый процент, возможно, говорит о том, что продавать такие кроссоверы владельцы не спешат, — нареканий к этим агрегатам практически нет. Более того, машины со 184-сильным дизелем выигрывают у бензиновых как по динамике, так и по расходу топлива.

Примерно пополам разделились предпочтения россиян при выборе между передне- и полноприводными KIA Sportage. В случае с четырьмя ведущими колесами нужно следить за промежуточным валом раздаточной коробки передач, целостностью сальника и муфтой включения заднего редуктора. Эти узлы обычно выходят из строя после 150 тысяч километров пробега, но если активно ездить по бездорожью и глубоким лужам, сальник промежуточного привода правого переднего колеса изнашивается раньше, и в шлицевых соединениях появляется коррозия. Несвоевременная замена сальника приведет к дорогостоящей замене раздаточной коробки.

Безопасность

В 2010 году кроссовер KIA Sportage третьего поколения прошел серию краш-тестов европейской системы испытаний Euro NCAP, завоевав максимальную оценку в пять звезд.

Особо специалистами был отмечен высокий (93%) уровень защищенности взрослых пассажиров. Манекены детей в креслах, размещенных на задних сиденьях, были защищены на 86%. В Euro NCAP также отметили высокий уровень оснащенности кроссовера системами безопасности (86%), но, увы, в России это не так. Система стабилизации и шесть подушек безопасности устанавливались на кроссоверы для европейских рынков в базовой комплектации, а в машины для России — только в более дорогих версиях.