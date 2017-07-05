Уволившимся пенсионерам возместят недополученные из-за задержки учета суммы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пенсионерам, которые уволились с работы, с 2018 года будут компенсировать недополученную сумму индексации пенсии за те несколько месяцев, которые требуются для внесения изменений в их статус в системе учёта, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

В России отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам с января 2016 года.

Как пояснили в Пенсионном фонде, ранее после увольнения пенсионера уходило около трёх месяцев на то, чтобы поменять в системе учета его статус с "работающего" на "неработающего". От этого статуса зависит индексация пенсии.

По информации ПФР, с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться с 1 числа месяца после увольнения. Соответствующий закон был принят 1 июля и вступит в силу с 1 января 2018 года.

"Пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы", — говорится в сообщении ПФР.

В фонде пояснили, что если пенсионер уволился с работы, например, в марте, то в апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. Только в мае фонд получит отчетность, в которой пенсионер уже не числится как работающий. В таком случае в июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.