На Ярославском направлении МЖД увеличены интервалы в движении поездов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Поезда следуют с увеличенным интервалом на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает МЖД в среду.

Корреспондент РИА Новости сообщил в среду с Ярославского вокзала Москвы, что пригородные электропоезда этого направления остановлены, электронные табло показывают расписание с часовым опозданием. "На путях стоят электрички заполненные пассажирами. Очень много людей скопилось на платформах. По громкой связи периодически звучат объявления о том, что движение электричек прекращено на неопределенное время", — описывал корреспондент ситуацию по состоянию на 19.50 мск.

"В настоящее время, по предварительной информации, в результате прошедшего грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД. Железнодорожники организовали движение поездов на этом участке по специальному режиму с использованием диспетчерского аппарата станций, что позволяет не прерывать движение, но приводит к увеличению интервалов из-за снижения скорости поездов", — говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады, чтобы восстановить штатный режим работы автоматики.

Электрички ярославского направления соединяют Москву с такими городами как Мытищи, Королев, Пушкино, Сергиев Посад, Ивантеевка, Фрязино, Щелково.