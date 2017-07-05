МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, в среду вечером ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщает столичный главк МЧС России.

"По информации синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением на вечер 5 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, возможны заторы и аварии на дорогах, повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждение крыш и остекления домов, рекламных конструкций, повреждения молниями не оборудованных громоотводом объектов.

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