ГД приняла в первом чтении проект о диссертационных советах МГУ и СПбГУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 1 сентября 2018 года переходного периода работы ранее созданных диссертационных советов в тех вузах, которые получили право самостоятельно присуждать ученые степени.
Кроме того, для других вузов, перечень которых утверждается правительством России, предполагается установить двухлетний срок деятельности ранее созданных диссертационных советов с момента включения в список вузов, которые могут самостоятельно присуждать ученые степени.
"Перенос срока прекращения деятельности диссертационных советов позволит обеспечить соблюдение прав соискателей ученых степеней, подготовивших диссертации в соответствующих организациях", — отмечается в законопроекте.
Комиссия отмечает, что законопроект поможет соблюсти права соискателей учёных степеней, подготовивших диссертации на базе диссертационных советов, созданных до получения вузом права самостоятельно присуждать учёные степени.