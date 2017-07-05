Садовничий объяснил высокие зарплаты выпускников МГУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий объяснил высокие зарплаты выпускников вуза возможностью университета готовить мыслителей с фундаментальным образованием, сообщила пресс-служба МГУ.
"Работодателям сейчас нужен не человек-исполнитель, а мыслитель. Многие руководители ищут тех, кто может мыслить. А мыслить может только тот, кто хорошо фундаментально подготовлен, причём широко – не только по математике или физике, но и по другим смежным дисциплинам. Московский университет даёт именно такую подготовку – качественное фундаментальное образование", — приводятся в сообщении слова Садовничего.