Садовничий рассказал о конкурсе среди поступающих в МГУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конкурс среди поступающих в МГУ на бюджет сейчас составляет в среднем два человека на место, всего же в этом году планируется принять 10 тысяч абитуриентов, сообщил в среду ректор вуза Виктор Садовничий.

"Конкурс будет не такой большой, мы будем принимать в этом году 10 тысяч абитуриентов — бакалавров, магистров. Это вместе бюджет и контрактная форма. Если посмотреть количество физических лиц… то конкурс сейчас на бюджет — два человека на место. Это не такой большой конкурс, и каждый человек может победить", — сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом он отметил, что "будут факультеты, где и пять, и семь" человек на место, так как два человека на место — это "общая статистика".